  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:56
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: планов по переговорам Путина и Байдена нет

0 0

В Кремле сейчас ориентированы на выполнение задач СВО.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что в Москве планов по контактам между лидером страны и его американского коллеги Джо Байдена нет. Соответствующей информацией чиновник поделился со СМИ во время регулярного телефонного брифинга. Эксперт пояснил, что сейчас для страны основополагающей целью является проведение специальной военной операции и реализация поставленных целей на Украине.

Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение СВО, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии