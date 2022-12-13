Песков: планов по переговорам Путина и Байдена нет

В Кремле сейчас ориентированы на выполнение задач СВО.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что в Москве планов по контактам между лидером страны и его американского коллеги Джо Байдена нет. Соответствующей информацией чиновник поделился со СМИ во время регулярного телефонного брифинга. Эксперт пояснил, что сейчас для страны основополагающей целью является проведение специальной военной операции и реализация поставленных целей на Украине.

Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение СВО, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод".

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