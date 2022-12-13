  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
38
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод"

0 0

В Кремле заметили, что такой поездки в рабочем графике президента РФ нет.

Российский президент Владимир Путин пока не планирует рабочую поездку на "Уралвагонзавод". Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник пометил прессе, что недавно это отечественное предприятие поставило для министерства по обороны партию новейших танков Т-90М "Прорыв".Тяжелая техника поступила на службу в середине января текущего года.

Нет, пока не планируется. Со временем, вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет.

Дмитрий Песков, глава Кремля

В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, уралвагонзавод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии