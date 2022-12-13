Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод"

В Кремле заметили, что такой поездки в рабочем графике президента РФ нет.

Российский президент Владимир Путин пока не планирует рабочую поездку на "Уралвагонзавод". Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник пометил прессе, что недавно это отечественное предприятие поставило для министерства по обороны партию новейших танков Т-90М "Прорыв".Тяжелая техника поступила на службу в середине января текущего года.

Нет, пока не планируется. Со временем, вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет. Дмитрий Песков, глава Кремля

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