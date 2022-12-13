Дмитрий Песков оценил слова президента Литвы о необходимости пересечь "красные линии".

В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики. В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков уточнил, что западные государства готовы сделать все для роста уровня конфронтации в регионе и мало задумываются о последствиях своей деятельности. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал международных союзников переступить красную линию" и отправить Вооруженным силам Украины истребители и дальнобойные ракеты.

Весьма печально, что руководители крупных европейских стран, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве также оценили потенциальное продолжение рост напряженности вокруг украинского кризиса и участия стран коллективного Запада в нем. Дмитрий Песков отметил, что в России "все учитывается", но действия стран НАТО не смогут изменить ход событий.

В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным.

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