В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение о спецоперации правильным

Дмитрий Песков рассказал о защите граждан Донбасса.

В Кремле вновь подчеркнули, что считают решение российского руководства о специальной военной операции на Украине правильным. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил, что до конца февраля 2022 года Москва не предлагала Донбассу военную помощь, однако страна видела милитаризацию киевского режима и настрой властей соседнего государства решать кризис силовым методом.

Нет, этот вопрос не обсуждался. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле напомнили, что Россия внимательно наблюдала за тем, что происходит на Украине. Если бы ВСу попытались решить проблему военным способом, то на тот момент были бы ликвидированы "Минские соглашения", которые только сейчас "канули в лету". Власти РФ начали проводить СВО для того, чтобы спасти местное русскоязычное население.

Песков: поставки западного оружия Киеву не остановят СВО.

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