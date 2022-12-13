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Песков: поставки западного оружия Киеву не остановят СВО

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Он подчеркнул, что такая тупиковая ситуация приводит к существенной эскалации.

Поставки западного оружия Киеву не остановят спецоперацию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Запад поощряет требования Украины по новому вооружению. Песков подчеркнул, что такая тупиковая ситуация приводит к существенной эскалации.

Это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков опроверг получение Путиным искаженных данных об экономике.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: вооружение, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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