Песков опроверг получение Путиным искаженных данных об экономике

По его словам, президент обладает полной информацией по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг получение российским лидером Владимиром Путиным искаженных данных об экономике. Об этом сообщает Financial Times.

В материале издания, в котором ссылаются на высокопоставленного сотрудника ЦБ, отмечается, что якобы непрозрачность экономической статистики может создавать проблемы "даже для тех, кто внутри системы". По словам Пескова, любые утверждения на эту тему являются неверными.

Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций.

Фото: kremlin.ru