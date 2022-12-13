В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций

Дмитрий Песков считает, что США лишились гибкости в принятии тезисов по Украине.

В Кремле прокомментировали заявления заместителя американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктории Нуланд о возможном смягчении санкций в отношении Москвы. Эту тему дипломат поднимала в ходе слушваний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отметил, что на заседании не говорилось ничего нового, так как варианты мирного решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются Вашингтоном. Нулванд не исключила, что Запад может сократить ограничения в том случае, если РФ выведут войска с территории Украины и начнут серьезные переговоры с Киевом. По мнению чиновника из РФ, слова сотрудницы Госдепа показывают миру, что у Америки нет необходимых для общения маневров и гибкости.

Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле сочли, что Виктория Нуланд практически слово в слово повторила набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии гибкости в позиции США, которая "диаметрально расходится с нашей позицией".

Песков заявил, что США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер".

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