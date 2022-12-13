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Песков заявил, что США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер"

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В Кремле оценили работу ЧВК в Африке и на Украине.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что власти США много лет демонизируют частную военную компанию "Вагнер", однако подобные заявления в Москве о деятельности ЧВК в Африке и на Украине считают голословными. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе  регулярного телефонного брифинга. накануне Вашингтон и Минюст США признали ЧВК "Вагнер" к транснациональным преступным организациям, дополнительно ввели санкции в отношении нескольких связанных с ней физических и юридических лиц.

Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков обратил внимание СМИ на тот момент, что слова о деятельности "Вагнера" на территории Центральноафриканской республике не имеют по собой никакой доказательной базы или подтверждений.

В Кремле прокомментировали отмену "визарана" в Казахстане.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: африка, дмитрий песков, кремль, сво, цар, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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