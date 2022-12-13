В Кремле прокомментировали отмену "визарана" в Казахстане

Дмитрий Песков призвал оформлять вид на жительство в стране.

В Кремле прокомментировали отмену "визарана" (права многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за пределы государственной границы) в Казахстане. В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отметил, что существуют законные механизмы получения вида на жительство в стране. При эом Москве важно в любом случае, чтобы права россиян соблюдались. Для этого российские представители находятся в тесном контакте с иностранными коллегами.

Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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