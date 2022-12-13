В Кремле оценили слова Трампа о возможности завершения конфликта с Украиной за день.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что власти США быстро могут положить конец украинскому конфликту, дав нужную команду киевскому режиму. Об этом чиновник объявил журналистам во время регулярного телефонного брифинга со СМИ. В Кремле считают, что администрация Джо Байдена в Вашингтоне не готова использовать такую возможность. Песков уверен, что завершить кризис власти США могли "не за день, но за два". Он пояснил, что сейчас "ключ" находится в руках у Вашингтона, хотя режим решил и дальше накачивать Киев западными видами вооружений.

Наверное, теоретически господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее экс-лидер Белого дома Дональд Трамп, комментируя действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена в отношении Украины, заявлял о том, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять дополнительную помощь ВСУ на миллионы долларов. Он добавил, что если бы сейчас был президентом страны, то достиг бы мирного урегулирования кризиса за сутки.

Песков: вопрос о переименовании Волгограда в Кремле обсуждать не будут.

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