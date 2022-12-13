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Песков: вопрос о переименовании Волгограда в Кремле обсуждать не будут

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В Кремле прокомментировали инициативу Сергея Степашина.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что вопрос о переименовании города Волгоград в Сталинград в Кремле обсуждать не будут. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Он оценил предложение бывшего премьер-министра страны, председателя экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергея Степашина об изменении названия российского города. Степашин пояснил, что такое понятие как "город-герой Сталинград" присутствует в исторической памяти народа и абсолютное большинство граждан Волгограда называют себя именно сталинградцами.

Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не стал комментировать помилование осужденных за участие в СВО.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ

Теги: волгоград, дмитрий песков, кремль, сергей степашин, сталинград
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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