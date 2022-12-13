Песков не стал комментировать помилование осужденных за участие в СВО

В Кремле рассказали о секретности процедуры.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал комментировать помилование осужденных за участие в специальной военной операции на Украине. такое заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга со СМИ. В Кремле напомнили о том, что вопрос осуществляется в соответствии с федеральным законодательством страны. Таким образом спикер ответил на слова руководителя частной военной компании "(ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что осужденные, которые участвуют на СВО, были помилованы на фронте.

Существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура осуществляется в строгом соответствии с законами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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