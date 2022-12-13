Песков: Зеленский готовился к войне и перестал быть возможным собеседником для Путина

В Кремле оценили слова украинского лидера о невозможности переговоров с Кремлем.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что украинский президент Владимир Зеленский готовился к войне, поэтому давно перестал быть возможным собеседником для руководства в Москве. Таким образом чиновник прокомментировал на телефонном брифинге с журналистами недавнее заявление политика из Киева британскому телеканалу Sky News о том, что то он не считает главу РФ интересным для себя собеседником. В Москве напомнили о тех обещаниях, которые Владимир Зеленский дал народу, который за него голосовал.

Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для дискуссий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: действия западных стран в отношении Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в конфликт.

Фото и видео:Telegram / СМОТРИМ