Песков: действия западных стран в отношении Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в конфликт

В Кремле рассказали о поставках танках для ВСУ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что действия западных стран в отношении Воооруженных сил Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в этот региональный конфликт. В ходе телефонного брифинга с журналистами чиновник отметил, что слова лидера Белого дома Джо Байдена свидетельствуют о борьбе Вашингтона против России, а не за свободу киевского режима, как тот говорил. В Кремле напомнили, что из европейских столиц и США регулярно приходят высказывания о том, что направление различных систем вооружения, включая и танки, никоим образом не говорит о том, что НАТо принимают участие в боевых действиях на Украине.

Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мной столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: угрозы Киева ударить по Москве и Петербургу говорят о правильности действий России.

Фото и видео: Telegram /СМОТРИМ