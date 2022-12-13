В Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО

Дмитрий Песков не считают, что РФ представляла угрозу для соседнего государства.

Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. В Кремле добавили, что Турция является членом НАТО, у неё есть "в этом плане своя линия, свои внутринатовские проблемы".

Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе... У нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости