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В Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО

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Дмитрий Песков не считают, что РФ представляла угрозу для соседнего государства.

Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. В Кремле добавили, что Турция является членом НАТО, у неё есть "в этом плане своя линия, свои внутринатовские проблемы".

Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе... У нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссией. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, кремль, финляндия, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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