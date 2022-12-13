В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ

Дмитрий Песков оценили слова Неда Прайса о "юридически некорректной" приостановке ДСНВ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков напомнил американскому внешнеполитическому ведомству о том, что Москва приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Таким образом чиновник прокомментировал заявление Госдепа США о том, что Россия до сих пор с вязана условиями международного соглашения с Вашингтоном. Нед Прайс отметил, что приостановка договора "юридически некорректна".

Я думаю, что разъяснения на заявления госдепа будет давать наше министерство иностранных дел. Всё-таки их прерогатива. Мы же можем ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила своё участие. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал условие участия российских военных в вопросах подъема БПЛА США со дна моря.

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