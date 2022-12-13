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Песков назвал условие участия российских военных в вопросах подъема БПЛА США со дна моря

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В Кремле переадресовали вопросы к Минобороны РФ.

Российские военнослужащие займутся подъемом американского беспилотника со дня акватории Черного моря в том случае, если такая операция будет необходима для обеспечения интересов национальной безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля отметил, что не знает точных планов министерства по обороне. Он переадресовал вопрос в военное ведомство, так как ситуация находится в их прерогативе.

Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, минобороны, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Brit German
Сегодня 13:15

Писько! Шойгу уже уладил цену вопроса по телефону .Ты не в теме и явно не в доле!

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