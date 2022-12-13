В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам"

Дмитрий Песков считает важным найти исполнителей и заказчиков преступления.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва сожалеет об отказе Совета Безопасности ООН по резолюции, касающейся международного расследования диверсии на "Северных потоках". В рамках регулярного телефонного брифинга чиновник счел, что все стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы удалось найти заказчиков преступления и исполнителей терактов на трубопроводах в акватории Балтийского моря.

Конечно же, с сожалением, мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта, мы считаем это чрезвычайно важным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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