В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства

Дмитрий Песков рассказал о встрече ВГС в апреле 2023 года.

Москва готовится к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии в апреле текущего года, а на данном мероприятии будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Дмитрий Песков отметил, что на встрече ожидается присутствие политических лидеров стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они встретятся друг с другом 6 апреля. Одной из актуальных тем для общения считается недружественная обстановка вокруг РФ и Белоруссии.

Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Запад предпринимает все меры для того, чтобы "замотать" тему "Северных потоков".

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