В Кремле ответили на вопрос о возможной компенсации Западом ущерба от теракта в Балтийскомм море.

Коллективный Запад предпринимает все меры для того, чтобы "замотать" тему диверсии "Северных потоков", но российская сторона не позволит недружественным государствам это сделать. Соответствующее заявление в рамках телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, что у Москвы есть данные, которые свидетельствуют о том, что теракт на трубопроводах в Балтийском море мог быть совершен только с участием каких-либо иностранных государств и их спецслужб. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, может ли Россия потребовать компенсации за диверсию.

Такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом, - тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал "стимулирующие" телеграммы Сталина директорам предприятий "бесценным опытом".

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