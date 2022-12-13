В Кремле оценили телеграмму советского лидера, зачитанную Дмитрием Медведевым для представителей ВПК.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал телеграммы советского руководителя Иосифа Сталина, адресованные директорам оборонных предприятий заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым, "бесценным опытом", к которому можно обращаться и сейчас.Такое мнение виновник огласил журналистам в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге. Ранее Медведев зачитал документы СССР в рамках проведения рабочего заседания группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.

Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 23 марта Медведев потребовал от оборонного сектора экономической системы страны "восполнять то, что не было сделано". Эксперт зачитал директорам предприятий для примера телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему. Там говорилось о том, что советский руководитель попросил у предприятий честно и в срок выполнять государственные оборонные заказы по поставке корпусов для танков, которые изготавливались на Челябинском тракторном заводе.

В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ