  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:07
128
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Анисимовской дороге загорелся ангар

0 0

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

Возгорание зафиксировано в Красногвардейском районе Петербурга. Сообщается о пожаре на территории предприятия "Монолит", предположительно в ангаре, расположенном на Индустриальном проспекте.

ГУ МЧС РФ уточняет, что возгорание произошло в ангаре на Анисимовской дороге. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Ликвидацией огня занимаются 24 специалиста, задействована специальная техника в количестве пяти единиц. Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Ранее скончалась петербурженка, спасенная из квартирного пожара на Искровском.

Видео: Telegram / Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии