На Анисимовской дороге загорелся ангар

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

Возгорание зафиксировано в Красногвардейском районе Петербурга. Сообщается о пожаре на территории предприятия "Монолит", предположительно в ангаре, расположенном на Индустриальном проспекте.

ГУ МЧС РФ уточняет, что возгорание произошло в ангаре на Анисимовской дороге. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Ликвидацией огня занимаются 24 специалиста, задействована специальная техника в количестве пяти единиц. Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Ранее скончалась петербурженка, спасенная из квартирного пожара на Искровском.

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