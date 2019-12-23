В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2. Дмитрий Песков заявил, что России придется отреагировать на действия со стороны Америки
В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности...Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас
добавил спикер
Сейчас рано говорить о том, какие именно действия предпримут московские чиновники. Этот вопрос больше касается национальных интересов страны, поэтому обстановка сначала анализируется. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что введенные меры не должны препятствовать строительству газопровода.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров оценил введение новых санкций США против "Северного потока-2".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/ NBC News, BBC News, CBS News
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