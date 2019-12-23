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В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2

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Они точно будут, но какие и когда - неизвестно.

В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2. Дмитрий Песков заявил, что России придется отреагировать на действия со стороны Америки

В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности...Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас

добавил спикер

Сейчас рано говорить о том, какие именно действия предпримут московские чиновники. Этот вопрос больше касается национальных интересов страны, поэтому обстановка сначала анализируется. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что введенные меры не должны препятствовать строительству газопровода.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров оценил введение новых санкций США против "Северного потока-2".

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/ NBC News, BBC News, CBS News

Теги: nord stream 2, кремль, северный поток-2, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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