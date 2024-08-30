Все аспекты рабочего визита главы государства в Монголию тщательно готовились. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Мсквы отреагировал на вопрос о том, были ли переговоры с иностранными властями по поводу ордера, который выдал Международный уголовный суд, перед согласованием поездки.
Визит, все аспекты визита тщательно готовились.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что российский президент Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе.
Песков призвал не превращать дело Дурова в политическое преследование.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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