В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию

Дмитрий Песков отреагировал на вопрос про рабочую поездку главы РФ.

Все аспекты рабочего визита главы государства в Монголию тщательно готовились. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Мсквы отреагировал на вопрос о том, были ли переговоры с иностранными властями по поводу ордера, который выдал Международный уголовный суд, перед согласованием поездки.

Визит, все аспекты визита тщательно готовились. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что российский президент Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе.

Песков призвал не превращать дело Дурова в политическое преследование.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ