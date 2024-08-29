Песков призвал не превращать дело Дурова в политическое преследование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не превращать дело основателя Telegram Павла Дурова в политическое преследование. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали освобождение предпринимателя под залог в размере пяти миллионов евро. По словам Пескова, в Москве в курсе, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь задержания с политикой. Он также напомнил, что Кремль считает Дурова гражданином России и готов оказать ему содействие.
Конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее юрист Соловьев рассказал, как долго будет развиваться дело против Дурова.
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