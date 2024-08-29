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Песков призвал не превращать дело Дурова в политическое преследование

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По его словам, Кремль считает Дурова гражданином России и готов оказать ему содействие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не превращать дело основателя Telegram Павла Дурова в политическое преследование. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали освобождение предпринимателя под залог в размере пяти миллионов евро. По словам Пескова, в Москве в курсе, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь задержания с политикой. Он также напомнил, что Кремль считает Дурова гражданином России и готов оказать ему содействие.

Конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее юрист Соловьев рассказал, как долго будет развиваться дело против Дурова.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, павел дуров, пресс-секретарь президента россии, франция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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