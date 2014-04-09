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Юрист Соловьев рассказал, как долго будет развиваться дело против Дурова
Сегодня, 11:28
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Юрист Соловьев рассказал, как долго будет развиваться дело против Дурова

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По его словам, у следствия есть все рычаги давления на предпринимателя.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как долго будет развиваться дело против основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал освобождение предпринимателя под залог в пять миллионов евро. По его словам, у следствия есть все рычаги давления на Дурова. Он также отметил, что ситуацию осложняет обвинение основателя Telegram в насилии над ребенком со стороны якобы матери его детей Ирины Болгар. При этом большинство обвинений, предъявленных Дурову в Париже, юрист назвал абсурдными. Он уверен, что дело может затянуться как минимум до Рождества.

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Фото: pxhere.com

Теги: задержание, павел дуров, франция, юрист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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