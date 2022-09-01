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В Кремле рассказали, как Путин попрощался с Горбачевым

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Дмитрий Песков отметил, что президент РФ возложил цветы к гробу советского лидера.

В Кремле рассказали, как российский президент Владимир Путин попрощался с советским руководителем Михаилом Горбачевым. Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами пояснил, что глава государства сегодня прибыл в ЦКБ, где возложил цветы к гробу коллеги. Это произошло перед рабочим визитом политика в Калининградскую область.

В Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник заметил, что элементы государственных похорон будут присутствовать при прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, а власти страны окажут помощь при организации траурных мероприятий. В частности, у ЦКБ будет размещен почетный караул.

Переводчик Горбачева рассказал о личных качествах политика.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, михаил горбачев, похороны, прощание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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