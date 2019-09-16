Переводчик Горбачева рассказал о личных качествах политика

По словам Павла Палажченко, первый президент СССР был открытым человеком и сохранял веру в Россию до конца своих дней.

Во вторник, 30 августа, первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-ом году жизни. Политический деятель не переставал следить за происходящими в стране процессами и до конца сохранил веру в Россию. О том, каким бывший руководитель был в обычной жизни, рассказал его переводчик, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-Фонда Павел Палажченко в беседе с телеканалом "360".

Палажченко отметил, что Горбачев был открытым человеком и не "надевал маску" в публичной среде. По его мнению, со смертью политика закончилась целая эпоха. Сотрудничество переводчика с тогдашним президентом началось в 1985 году, то есть, с первых лет карьеры Горбачева.

В годы его президентства больше всего запомнились переговоры, которые привели к подписанию соглашения о ядерном разоружении. Запомнилось подписание первого соглашения о ядерном разоружении в Вашингтоне в 1987 году. Я думаю, что это больше всего осталось в памяти, потому что по сравнению с высшей точкой холодной войны количество ядерного оружия в результате соглашения, подписанного Горбачевым, уменьшилось в 10 раз. Это огромное достижение. Павел Палажченко, переводчик, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-Фонда

Также переводчик добавил, что всегда рассматривал работу с политиком как свой долг.

Ранее мнение о Горбачеве выразил Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев