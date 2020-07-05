Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни

Он умер вечером 30 августа.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 30 августа скончался на 92-м году жизни в Москве. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу (ЦКБ).

Чем болел Горбачев

В Сети появлялась информация о том, Михаил Горбачев проходил процедуру гемодиализа. У политика были проблемы с почками. Во время пандемии он находился под наблюдением врачей ЦКБ, поэтому COVID-19 не затронул его. Причиной смерти считаются возраст и сопутствующие болезни.

Где похоронят Михаила Горбачева

Бывшего президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, сообщил источник ТАСС. Это пожелание было отражено в завещании политика.

В 2021 году Горбачев заявил, что распад СССР был нарушением воли народа.

Фото: kremlin.ru