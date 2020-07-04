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Песков: Горбачев был неординарным человеком, несмотря на споры о его роли в истории

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Он подчеркнул, что споры вокруг личности бывшего президента СССР есть не только внутри государства, но и во всем мире.

Первый президент СССР Михаил Горбачев был неординарным человеком, несмотря на споры о его роли в истории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне "Знание. Сила".

По его словам, Горбачев навсегда останется в истории страны. Он подчеркнул, что споры вокруг личности бывшего президента СССР есть не только внутри государства, но и во всем мире. Также Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Горбачева.

Ранее мы сообщали, что бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

Теги: дмитрий песков, михаил горбачев, президент ссср, пресс-секретарь президента
Категории: Лента новостей, Новости России,

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