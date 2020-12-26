В Кремле рассчитывают, что период прекращения огня в Карабахе будет устойчивым

Дмитрий Песков оценил переговоры между Карабахом и Азербайджаном.

Москва исходит из того, что на территории Нагорного Карабаха начинается устойчивый период прекращения огня. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что между сторонами ведутся обсуждения относительно присутствия в регионе российских миротворцев.

Мы исходим из того, что сейчас начнется период устойчивого прекращения огня. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле уточнили, что у властей Азербайджана есть понимание того, что законные интересы и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, поэтому в Москве фиксируют существенное продвижение в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Однако чиновник не стал говорить о сроках подписания документов. Дмитрий песков уточнил, что все еще осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором.

Ранее в Кремле не смогли подтвердить информацию о прекращении огня в Карабахе.

Фото и видео: Telegram / SHOT