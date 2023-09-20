В Кремле не смогли подтвердить информацию о прекращении огня в Карабахе

Дмитрий Песков не подтвердил информацию, которая распространилась в СМИ.

В Москве не могут подтвердить сообщения о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Я пока детально ими не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Еще раз повторяю, там постоянно осуществляются контакты, поэтому не могу точно это подтвердить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что мировые СМИ сообщили со ссылкой на заявление аппарата главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о том, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента на территории региона сторонами конфликта достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13 часов дня (с 12 часов по времени Москвы). Дополнительно якобы существует договоренность о разоружении вооруженных формирований Нагорного Карабаха. При этом в городе Евлах на 21 сентября запланирована встреча между представителями армянского населения Карабаха и властей Азербайджана для решения вопросов о реинтеграции региона и прав проживающих на земле армян.

Песков: де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал.

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