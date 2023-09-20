Песков: де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал

В Кремле прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине рассказал о том, что де-юре Азербайджан действует на своей территории в рамках антитеррористической операции, а Ереван это признал. Дмитрий Песков в рамках проведения регулярного телефонного брифинга с журналистами от 20 сентября отметил, что ранее власти Армении признали Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана в государственных границах 1991 года.

Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Дмитрий песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник из Москвы отметил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году.

Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации с согласия всех его участников.

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