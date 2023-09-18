Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации с согласия всех его участников

Он также отметил, что данный процесс нуждается в сложных и длительных переговорах.

Совбез ООН нуждается в трансформации с согласия всех его участников. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, трансформация нужна для максимально высокой эффективности этого чрезвычайно важного международного органа. Песков отметил, что для этого необходим консенсус всех участников Совбеза ООН. Он также отметил, что данный процесс нуждается в сложных и длительных переговорах.

Ранее Песков заявил, что контакты лидеров РФ и КНДР перестали быть сенсацией и стали традицией.

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