Песков считает, что контакты лидеров РФ и КНДР перестали быть сенсацией и стали традицией

В Кремле рассказали о проведенной встрече между лидерами РЫ и КНДР.

В Кремле Песков считают, что двусторонние контакты между политическими лидерами России и Северной Кореи перестали быть сенсацией и стали традицией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 сентября сделал официальный представитель российской администрации в Кремле Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, можно ли назвать общение между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном традицией.

Можно. В этом нет никакой сенсации, потому что мы же говорили неоднократно - КНДР является нашим ближайшим соседом. И естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 13 сентября Владимир Путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Мероприятие состоялось на космодроме "Восточный" в Амурской области. Лидеры двух стран обсудили военно-политическую ситуации на Корейском полуострове и в европейском регионе, а также нацелились на укрепление стратегического и тактического взаимодействия друг с другом.

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