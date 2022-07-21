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Песков считает, что контакты лидеров РФ и КНДР перестали быть сенсацией и стали традицией

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В Кремле рассказали о проведенной встрече между лидерами РЫ и КНДР.

В Кремле Песков считают, что двусторонние контакты между политическими лидерами России и Северной Кореи перестали быть сенсацией и стали традицией.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 сентября сделал официальный представитель российской администрации в Кремле Дмитрий Песков.  Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, можно ли назвать общение между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном традицией.

Можно. В этом нет никакой сенсации, потому что мы же говорили неоднократно - КНДР является нашим ближайшим соседом. И естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 13 сентября Владимир Путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Мероприятие состоялось на космодроме "Восточный" в Амурской области. Лидеры двух стран обсудили военно-политическую ситуации на Корейском полуострове и в европейском регионе, а также нацелились на укрепление стратегического и тактического взаимодействия друг с другом. 

Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

 

 

Теги: встреча путина и ким чен ына, дмитрий песков, кндр, кремль, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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