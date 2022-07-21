Россия рассматривает разные варианты урегулирования между Баку и Ереваном

В Кремле оценили кризис между Арменией и Азербайджаном.

Москва будет последовательно работать с Баку и Ереваном, а недавно в регион конфликта поступила первая партия гуманитарного груза, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил прессе, что на текущий момент обсуждаются различные варианты урегулирования кризиса.

Поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия остается надежным гарантом безопасности Армении.

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