Песков: Россия остается надежным гарантом безопасности Армении

По его словам, в Кремле напряжены напряженностью между Баку и Ереваном.

Россия остается надежным гарантом безопасности Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле напряжены напряженностью между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что на некоторых участках эта напряженность имеет тенденцию к росту.

Мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путн заявил, что Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом.

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