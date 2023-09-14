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Песков: Россия остается надежным гарантом безопасности Армении

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По его словам, в Кремле напряжены напряженностью между Баку и Ереваном.

Россия остается надежным гарантом безопасности Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле напряжены напряженностью между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что на некоторых участках эта напряженность имеет тенденцию к росту.

Мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путн заявил, что Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, гарант безопасности, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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