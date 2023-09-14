Песков: Россия остается надежным гарантом безопасности Армении

Россия остается надежным гарантом безопасности Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле напряжены напряженностью между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что на некоторых участках эта напряженность имеет тенденцию к росту.
Мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Путн заявил, что Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все