В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ

Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия начнет работу по прояснению ситуации.

Москва слышала высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Еревана из состава ОДКБ, поэтому теперь российской стороне предстоит большая работа, нужны контакты с армянскими коллегами для прояснения ситуации. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Безусловно, мы слышали. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр. Дмитрий песков, пресс-секретарь Кремля

Вопрос СМИ о том, как Организация Договора о коллективной безопасности относится к таким заявлениям Никола Пашиняна, в Кремле перенаправили в ОДКБ. Дмитрий песков добавил, что Москва не может говорить от лица этой структуры.

Песков: прогрессивное налогообложение будет разработано Госдумой и кабмином.

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