В Кремле рассказали о том, что выбор останется за депутатами и членами кабмина.

Основные направления, модальности прогрессивного налогообложения России будут разработаны, а затем предложены Государственной думой и правительством страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что глава государства говорил о том, что в вопросе важно ориентироваться на справедливость.

И речь шла о том, что основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Кремль не видит экономических угроз в росте объемов торговли России и Китая.

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