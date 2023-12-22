Песков: прогрессивное налогообложение будет разработано Госдумой и кабмином

Основные направления, модальности прогрессивного налогообложения России будут разработаны, а затем предложены Государственной думой и правительством страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что глава государства говорил о том, что в вопросе важно ориентироваться на справедливость.
И речь шла о том, что основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: Кремль не видит экономических угроз в росте объемов торговли России и Китая.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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