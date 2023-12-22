Песков: Кремль не видит экономических угроз в росте объемов торговли России и Китая

Он подчеркнул, что это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества.

Кремль не видит экономических угроз в росте объемов торговли России и Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, видит ли Москва экономическую и политическую угрозу в росте объемов торговли двух стран за последние два года. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на встречах и переговорах ставили целью дальнейшее развитие объема торгово-экономических отношений.Он подчеркнул, что это планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Песков заявил, что Москва получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Еревана.

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