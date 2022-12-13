Дмитрий Песков рассказал о запрете Киевом российского фильма.

В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка". В ходе телефонного брифинга с журналистами официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков считает, что запрет на просмотр новой детской ленты о Чебурашке могут объяснить исключительно те люди в Киеве, которые приняли соответствующее решение. Он добавил, что родителям придется говорить об этом.

Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что власти Украины увидели "оккупантов" в российском фильме "Чебурашка", поэтому запретили его к просмотру в стране. Фильм "Чебурашка" вышел в широкий прокат с 1 января при производственном бюджете в 850 миллионов рублей. По состоянию на 10 января сборы ленты составили 3,14 миллиарда рублей. Картина стала новым рекордсменом в отечественном прокате.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ

