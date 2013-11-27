Куда сходить в Петербурге на Новый год и на выходных? Подборка от Piter.tv

Piter.tv поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает всем счастливых дней. Чтобы праздники вам запомнились, редакция составила список мест, где можно приятно провести время с минимальными затратами.

В этом году в Петербурге отменили главные праздничные мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Так, жителям Северной столицы не стоит ждать большого салюта и концерта на Дворцовой площади. Для тех, кто не хочет всю ночь сидеть дома и есть Оливье и другие салаты, редакция Piter.tv составила список локаций, где можно оценить эстетику новогоднего города и сделать снимки на память. Добавим, что эти места будут интересны для прогулок не только в праздничную ночь, но и на каникулах.

Дворцовая площадь

В этом году здесь установили живую ель, с которой традиционно фотографируются горожане. Ее привезли из Приозерского района Ленобласти, её высота составляет 27 метров, возраст дерева – более 100 лет. Она будет радовать петербуржцев и туристов до середины января.

Здесь же установили "Новогоднюю почту", с которой до 31 декабря можно отправить праздничную открытку в любой уголок России.

На Дворцовой площади работает бесплатная большая горка. Прокатиться на ней могут как дети, так и взрослые. Тут даже ватрушки для спуска выдают всем желающим, за прокат тоже платить не нужно.

Предполагаем, что около главной елки города горожане самостоятельно устроят праздник, даже несмотря на отмену официального представления. Так что скучно здесь точно не будет. Часто в Новый год здесь появляются уличные музыканты, которые создают настроение своими концертами.

Фото: Piter.tv

Рождественская ярмарка на Манежной площади

В Новый год здесь выступят выступят театральные артисты и музыканты, которые зададут настроение горожанам. Также любой оценит украшения, которые создают праздничную атмосферу. Традиционно ярмарка оформлена по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Рождественский базар начинается на Садовой улице, где гостей встречают Мари и Франц. В торговых домиках можно купить сувениры и угоститься горячим глинтвейном и трдельником. Для маленьких петербуржцев работает карусель и паровозик.

Все желающие могут посетить на Манежной площади бесплатный каток и сделать красивые фото. Кроме того, тут можно отправить письмо Деду Морозу.

"Никольские ряды"

Сразу отметим, что 31 декабря место работает с 11 до 21 часа. Поэтому провести здесь праздничную ночь не получится. Зато локация принимает посетителей даже в официальные выходные. С 1 по 8 января пространство работает с 11 до 22 часов. Вход в "Никольские ряды" бесплатный, но вот за развлечения придется заплатить. Сотрудники пространства приглашают жителей отметить здесь праздник в первый день 2023 года.

1 января в 18:00 во дворе Никольских рядов сначала (без сожаления) прощаемся с 2022 годом, а потом радостно встречаем 2023 . Порадуем гостей бармен-шоу, хорошей музыкой, танцами, конкурсами и подарками! Вход свободный. Пресс-служба "Никольских рядов"

Здесь есть новогодняя ярмарка и большая горка. Во дворе "Никольских рядов" открылась детская зона с персонажами "Союзмультфильма". Посетители пространства увидят елочные игрушки с героями мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Чебурашка" и "Умка". Также здесь работают фотозоны с героями анимационных работ.

Все, кто замерз и проголодался, могут купить выпечку и горячие напитки в небольших лавках прямо на территории пространства.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды

Севкабель порт

Больших вечеринок 31 декабря здесь не будет. Зато работает "Каток у моря". Здесь можно покружиться на коньках, послушать музыку и насладиться видами. Последний сеанс в этот день запланирован на время с 21:30 до 22:30.

Также со 2 по 8 в Порту здесь пройдут традиционные Рождественские Вертепы для взрослых и детей. Билеты на представления уже продаются.

Работаем до 8 января с 12 до 21 (31 декабря с 12 до 20). Пресс-служба пространства

Новая Голландия

В этом году здесь еще с осени работает красивый каток. Площадь ледовой арены составляет 2 тыс. "квадратов". Около катка установлены скамейки для переобувания. Над ними стоят навесы, чтобы горожан не беспокоил снегопад. Все желающие могут взять "помощников фигуриста", которые помогут сохранить устойчивость на ледяной поверхности. Также напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера.

Для гостей будут проводить тематические музыкальные сеансы. Билеты можно будет приобрести в киоске на Липовой аллее, ближе к "Дому 12" либо на сайте пространства. Добавим, что сеансы катания длятся по 1 часу. Добавим, что визит нужно планировать заранее, билеты лучше купить заранее, иначе есть риск не попасть на лед. 31 декабря каток работает с 9:30–21:30 и 1 января с 11:30–23:30. В остальные дни каникул он открыт с 9:30 до 23:30

По просьбам гостей острова, в эти новогодние каникулы лесные чудища возвращаются на каток Новой Голландии. Только с 1 по 8 января на каждом сеансе полюбившиеся детям и взрослым Юхан, Гуди, Фогги, Снор и Хенриксдаль будут снова веселить посетителей. Пресс-служба пространства

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия

Также здесь работает ярмарка, где можно купить подарки для близких на Новый год и Рождество. Новогодний базар в Павильоне открыт до 30 декабря включительно, а уже с 1 января здесь начнутся Мастерские Деда Мороза. Занятия в этом году посвящены космосу. В пресс-службе пространства отметили, что парк будет работать с 09:00 до 23:00 каждый день, кроме 31 декабря (09:00–22:00) и 1 января (11:30–23:00).

Елагин остров

В новогоднюю ночь парк закрыт. Он работает 31 декабря и 1 января с 6:00 до 23:00, вход свободный. 2 — 8 января парк работает в режиме праздничных дней. Платный вход с 10:00 до 20:00. Сейчас на катке бесплатно можно посмотреть ледовое шоу "Щелкунчик". Представление покажут 5 января в 15:30 и 17:30, 6 января в 15:30 и 17:30, 7 января в в 15:30 и 17:30. Показы открытые, билеты не требуются.

Здесь есть две ледовых арены — большая и маленькая. Также на острове можно посетить мини-маркет, на котором продают подарки и сувениры. Здесь есть прокат лыж и финских саней, но в период оттепель инвентарь не выдают.

Кроме того, в парке можно посетить стеклодувную мастерскую. В праздничные дни в мастерской будут проходить демонстрационные шоу "Секрет стеклодува". Выходные дни с 31 декабря по 2 января.

Еще здесь можно послушать у Конюшенного корпуса духовой оркестр. Музыканты выступают 2 - 8 января 2023 с 13:00 до 15:00.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

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