Видео: как выглядит ярмарка на Манежной площади

Бесплатный каток, двухъярусная карусель, рождественские сувениры и яркие фотозоны ждут посетителей.

В субботу, 17 декабря, на Манежной площади открылась Рождественская ярмарка. Петербуржцы и гости города могут посетить ее ежедневно с 12 до 21 часа. Piter.TV посетил ярмарку и снял для вас атмосферное видео.

Традиционно ярмарка оформлена по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Рождественский базар начинается на Садовой улице, где гостей встречают Мари и Франц. В торговых домиках можно купить сувениры и угоститься горячим глинтвейном и трдельником. Для маленьких петербуржцев работает карусель и паровозик. Также они могут пообщаться с Дедом Морозом: рассказать ему стихотворение, спеть песенку и получить подарок.

Для посетителей подготовили красочные фотозоны: гости могут сделать уютные кадры с мышиным королем, Щелкунчиком или в еловом лесу, а также принять участие в акции "Дерево желаний" — сделать подарок для детей с ограниченными возможностями и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

На Кленовой улице открыт бесплатный каток под открытым небом. В центре Манежной площади стоит огромная ель, вокруг зелёной красавицы детвора вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водят хороводы.

Видео, фото: Piter.TV