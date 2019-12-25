Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России

На праздничной неделе в 2025 году рабочими днями будут 9-11 июня.

На следующей неделе на территории России рабочими будут только будние дни с 9 по 11 июня включительно. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделала эксперт из РАНХиГС Татьяна Подольская.

В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя. Татьяна Подольская, эксперт

Напомним, что национальный праздник в стране "День России" установлен 11 июня 1992 года по решению Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году эот день получил статус государственного праздника и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". Официальная смена названия на текущий вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

Всего в июне в 2025 году 19 рабочих и 11 нерабочих дней.

В Госдуме заявили, что сокращенная рабочая неделя не должна дискриминировать женщин с детьми.

Фото: Piter.tv