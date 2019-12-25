В "Никольских рядах" открылась детская зона с героями советских мультфильмов

С 1 по 8 января гостей "Никольских рядов" будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.

Во дворе "Никольских рядов" открылась детская зона с персонажами "Союзмультфильма". Об этом рассказали в пресс-службе пространства.

Посетители пространства увидят елочные игрушки с героями мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Чебурашка" и "Умка". Также здесь работают фотозоны с героями анимационных работ.

Здесь же установили арктический домик "Свечи и ароматы", где продаются сувениры и подарки от киностудии.

С 1 по 8 января с 15 до 19 часов гостей "Никольских рядов" будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка. Они устроят танцы, песни и конкурсы.

Вход в Никольский двор также, как и летом, остался свободным для всех желающих. Пресс-служба "Никольских рядов"

Добавим, что 31 декабря место работает с 11 до 21 часа, с 1 по 8 января – с 11 до 22 часов.

Ранее на Piter.tv: в "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды