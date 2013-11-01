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В "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков
Сегодня, 12:41
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В "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков

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Каждый желающий может принять участие в новогоднем розыгрыше  и найти свой подарок под елкой. 

В пространстве "Севкабель Порт" появилась елка из лайков. Такой подарок горожанам сделала соцсеть "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. 

Каждый желающий может принять участие в новогоднем розыгрыше  и найти свой подарок под елкой. Суперпризы разыгрывают  в  "VK Чекбэк". Можно получить подписку на музыку от "ВКонтакте" и голоса.

Мы решили подарить нашим пользователям немного волшебства: специальные лайки от "ВКонтакте" в офлайне. Мы от всего сердца хотим поделиться со всеми новогодней атмосферой, чтобы каждый нашел свой особенный подарок под праздничной елкой "ВКонтакте". Если вы находитесь не в Петербурге, такой подарок можно найти и в онлайне.

Мария Краснова, "ВКонтакте"

Ранее на Piter.tv: до 17 января в петербургском Музее истории религии можно посетить выставку "Чудо Рождества".

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Теги: куда сходить в петербурге, новый год, севкабель порт, футуристическая елка елка из лайков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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