Какие фильмы можно посмотреть в новогодние праздники в кинотеатре

В кинотеатрах Санкт-Петербурга на новогодних праздниках покажут более десятка кинопремьер.

Редакция "Петербург2" рассказала, какие фильмы будут показывать в кинотеатрах на Новый год.

В кинотеатрах Санкт-Петербурга на новогодних праздниках покажут более десятка кинопремьер. Среди них ремейк французского фильма "Игрушка", новое воплощение "Чебурашки" и новая часть франшизы "Елки".

Один из немногих фильмов, которые мы можем сейчас посмотреть одновременно с другими странами в кинотеатрах это "Треугольник печали". Кинолента уже получила несколько кинонаград, в том числе золотую ветвь Каннского кинофестиваля.

Также будут показывать российский фильм "Чук и Гек. Большое приключение". В главных ролях снялись Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Александр Самойленко и Владимир Вдовиченков.

Ещё одна российская новогодняя комедия для семейного просмотра "Ёлки-иголки". В ролях – Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев.

Фото: pxhere.com