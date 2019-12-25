В комтрансе Петербурга рассказали, как будет работать транспорт в праздничные дни

Наземный транспорт станет доступным 30 апреля и 7 мая по графику пятницы, а 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая – по расписанию воскресенья.

В пресс-службе комтранса Петербурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в предстоящие выходные и праздничные дни.

Наземный транспорт станет доступным 30 апреля и 7 мая по графику пятницы, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая – по расписанию воскресенья. Подробнее с маршрутами получится ознакомиться на Портале общественного транспорта.

Метрополитен будет работать 9 мая по графику будних дней, 1 и 10 мая – по расписанию субботы, 2, 3, 4, 8 и 11 мая – по графику воскресенья. Пригородные электрички: 30 апреля и 7 мая – по расписанию пятницы, а 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая – по графику воскресенья.

Ранее на Piter.TV: в связи с репетицией парада Победы в Петербурге наземный транспорт изменит маршруты.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга