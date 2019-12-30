В Кремле рассказали об общении двух политиков.

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине. Политики встретились в рамках конференции по Ливии 19 января. Обсуждения сторон носили конструктивный характер и отражали примирительный настрой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Содержание встречи отличалось от официальных заявлений британского правительства. Джонсон все же раскритиковал произошедшее в Солсбери и семьей Скрипалей. Он отверг нормализацию отношений между странами до тех пор, пока Москва угрожает безопасности. Речи о каких-то резких заявлениях со стороны британского политика не было.

Дмитрий Песков напомнил, что встреча стала первой для глав государства с июля 2019 года. Именно тогда Джонсона избрали главой правящей Консервативной партии и премьер-министром.

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Видео: YouTube/The Sun, The Telegraph, Guardian News, SHOWTIME, CNN