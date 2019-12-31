Такая инициатива поступала альянсу в 90-ых годах.

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО. Об этом рассказал политик Малкольм Рифкинд, занимавший посты в правительстве при Тэтчер и Мейджере.Спикер пояснил, что предложение по поводу РФ альянсу поступало в 90-ых годах.

Доказательства находятся в национальном архиве Великобритании. Учреждение недавно раскрыло документы, датированные 1995-ым годом. Еще тогда Рифкинд, занимавший должность министра обороны, предупреждал, что РФ не должна стать членом НАТО. По его мнению, это имело бы "абсурдные последствия, требующие, чтобы Запад приходил на помощь РФ". В частности, помогать в любых возможных приграничных конфликтах с Китаем. Тогда коллеги думали создать для России специальную новую категорию ассоциированного члена. Это дало бы государству формальный статус.в альянсе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Борис Джонсон разочаровался в отношениях с Россией.

